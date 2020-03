Sindicat din Sanatate: Daca refuzati in continuare testarea personalului, nu va mai avea cine sa va trateze!

LIVE

Ziare.

com

Sindicalistii solicita testarea de urgenta a personalului care a intrat in contact cu cazuri confirmate de coronavirus, dar si testarea intregului personal medical."Desi presedintele Romaniei a solicitat public autoritatilor sa testeze cu prioritate salariatii din Sanatate, in conditiile in care absenta testarii a generat tragedia de la Spitalul Judetean Suceava, contaminand de-a valma salariati si pacienti; in contextul in care spitalele publice se inchid unul dupa altul din cauza contaminarii in masa a salariatilor, ce nu poate fi intrerupta in absenta testarii; in timp ce ministrul Sanatatii anunta testarea in masa a tuturor locuitorilor din Bucuresti, iar secretarii de stat din acelasi minister vorbesc de testarea in masa in toate aglomerarile urbane ; autoritatile statului mentin in continuare procedurile care au generat acest dezastru, refuzand testarea salariatilor care au intrat in contact cu pacienti si/sau persoane confirmate ca fiind infectate COVID 19", a transmis, joi, Federatia Solidaritatea Sanitara, printr-un comunicat de presa.Potrivit sindicalistilor, pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica pot fi gasiteau mai transmis sindicalistii care cer modificarea urgenta a procedurilor de testare.Sindicalistii cer:- Testarea de urgenta a tuturor salariatilor din sanatate care: au intrat in contact cu persoane confirmate ca fiind infectate COVID 19, simptomatici si asimptomatici; au intrat in contact cu persoane suspicionate COVID 19 sau care sunt contacti ale unor persoane infectate.- Testarea tuturor salariatilor din sanatate."Aceasta situatie ne intareste suspiciunea existentei unei intentii ascunse a guvernantilor de a practica imunizarea fortata a salariatilor din Sanatate, prin incalcarea dreptului acestora la protectia sanatatii si a securitatii in munca. Federatia Solidaritatea Sanitara respinge categoric o astfel de procedura, ea incalcand in mod grav drepturile fundamentale ale salariatilor si ale membrilor familiilor acestora", au mai transmis sindicalistii.Acestia sustin ca, in forma initiala a Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), era prevazuta testarea tuturor salariatilor contacti, simptomatici si asimptomatici.