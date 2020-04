Sindicatele cer politicienilor sa nu discrimineze personalul nemedical: Virusul nu alege!

Ziare.

"Propunerile si declaratiile recente ale presedintelui, domnul Klaus Johannis, cat si ale prim-ministrului, domnul Ludovic Orban , prin care se prezenta intentia de a se acorda un bonus lunar de 500 de euro pentru medicii si personalul medical care lucreaza cu pacienti COVID-19, demonstreaza inca odata daca mai era nevoie faptul ca la nivelul autoritatilor de stat relevante nu se intelege modul in care se asigura functionarea sistemului de sanatate din Romania.Atunci cand se vorbeste de lupta in prima linie cu coronavirusul, va rugam sa nu nedreptatiti personalul nemedical care lupta cot la cot cu personalul medical! Datorita locului in care-si desfasoara activitatea, toti colegii, din toate departamentele isi asuma un risc major! Si liftiera poate lua Covid si cei de la paza si colegii care fac reparatii tehnice in spital, si infirmierele, ingrijitoarele, personalul de la curatenie in saloane si colegele de contabilitate, secretariat, bucatarie. Si cei de la R.U.N.O.S. si cei de la achizitii, soferii in spital, iar virusul 'nu alege'! Toti lucreaza in spital, pentru spital si pentru pacienti, in aceleasi conditii de risc", arata Confederatia intr-un comunicat remis duminica AGERPRES.Pe de alta parte, sindicalistii considera ca proiectul de Lege nr. 600 din 2019 adoptat vineri, on-line, de Camera Deputatilor contribuie modest si conditionat la ameliorarea unor probleme sistemice grave care afecteaza, atat pacientii, cat si salariatii din unitatile sanitare romanesti. Potrivit acestora, proiectul discrimineaza 70.000 de salariati din sistemul de sanatate (24.000 de salariati TESA - personalul de suport Tehnic-Economic-Administrativ si 46.000 de salariati - personal Auxiliar-Sanitar)."70.000 de salariati din sistemul de sanatate discriminati si lasati de izbeliste prin Proiectul legislativ nr.600 din 2019 adoptat on-line de Parlamentul Romaniei, vineri, 3.04.2020. Confederatia Sindicala Nationala Meridian este surprinsa sa constate ca Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor a adoptat in regim de urgenta, vineri, 3 aprilie 2020, o lege care priveste conditiile de viata si de munca ale salariatilor din sistemul de sanatate, fara sa organizeze in prealabil o consultare on-line cu reprezentantii tuturor categoriilor de personal afectate de acest act normativ. Proiectul de Lege nr.600 din 2019 adoptat in fuga, sub imperiul amenintarii COVID - 19, contribuie modest si conditionat la ameliorarea unor probleme sistemice grave care afecteaza, atat pacientii, cat si salariatii din unitatile sanitare romanesti", se arata in documentul citat.Potrivit comunicatului, prin adoptarea acestui proiect se incearca repararea unor erori grave din Legea-Cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, si anume, trecerea, de la 1 iulie 2020, a unor profesii din sanatate (farmacisti, biochimisti, chimisti, psihologi si fizicieni medicali) pe grila de salarizare din anul 2022, alaturi de medici, asistenti si soferii de ambulanta "Aparent, intentia este buna si ne bucuram pentru salariatii care ar putea beneficia prin aplicarea acestei legi. Pe de alta parte, la nivel de sistem de sanatate, rezultatul poate fi prost, atat timp cat zeci de mii de salariati din spitalele tarii continua sa fie discriminati si desconsiderati de puterea legislativa, in cel mai nepotrivit moment posibil.Continuarea acestei abordari exagerat elitiste in stabilirea salarizarii in spitale , fara a se tine cont de faptul ca actul medical in serviciul pacientilor, nu face altceva decat sa puna benzina pe foc, crescand astfel si mai mult frustrarea celor 24.000 de salariati TESA (personalul de suport tehnic-economic-administrativ) si a celor 46.000 de salariati - personal auxiliar-sanitar.Chiar daca cei 70.000 de salariati nu sunt intotdeauna la fel de vizibili in presa ca doctorii si asistentele medicale, aceasta nu justifica lipsa de respect pentru restul echipei, care "din umbra", asigura functionarea sistemului sanitar national", precizeaza sursa citata.In aceste conditii, Confederatia Meridian face un apel catre Parlament, Guvern si Presedintele Romaniei sa modifice urgent Legea-Cadru nr. 153 din 2017, astfel incat, intregul personal din sanatate sa se regaseasca in grila 2022 si in Anexa II a acestei legi.