Singurele tari in care nu a fost inregistrat niciun caz de coronavirus

Ziare.

com

200 de tari si teritorii au raportat infectii cu coronavirus, pana la sfarsitul lunii martie, potrivit statisticii facute de Worldometers Exista insa si 21 de tari din Africa si Asia, sau microstate din Oceanul Pacific, unde virusul nu a ajuns inca.Cele mai populate tari care nu au raportat inca un caz de coronavirus suntsi, cu populatii fiecare de peste 25 de milioane de locuitori. Cele doua sunt singurele care au o populatie mai mare decat a Romaniei care nu au raportat inca vreun caz.Nord-coreenii, care au granita cu China si cu Coreea de Sud, tari ce au inregistrat multe cazuri, au fost printre primii care si-au inchis granitele si au inceput sa ia alte masuri impotriva epidemiei pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus, scrie Newsweek Alta tara asiatica, Yemenul, este cel mai sarac stat din lumea araba si singurul care nu are cazuri raportate de coronavirus. Insa tara deja trece printr-un razboi civil, fiind afectata atat de conflict, cat si de foamete si alte boli, astfel ca aici avem cea mai grava criza umanitara. In acest fel, e greu de a preveni, detecta si lupta contra unei pandemii precum cea provocata de coronavirus.Tot in Asia mai e, care se invecineaza cu Iranul caruia i-a trimis provizii medicale si alimentare, dar care inca n-a inregistrat vreun caz. Iranienii au peste 41.000 de cazuri si peste 2.700 de morti. Nici innu e vreun caz de coronavirus.Iata si care sunt alte tari inca neatinse de coronavirus, cel putin oficial, in Africa si Oceania, multe dintre ele fiind tari insulare:Mai trebuie spus ca multe dintre aceste tari au recurs la masuri drastice de izolare, pentru a impiedica raspandirea virusului.Avem peste 775.000 de cazuri si peste 37.000 de morti, in toata lumea, pe toate continentele. Pe unele dintre continente, precum Europa, nicio tara n-a scapat neafectata. Cea mai recenta tara prezenta pe lista tarilor cu coronavirus este Botswana, din Africa, intrand luni seara in acest grup, cu 3 cazuri.Doua tari au doar un caz, inregistrat in urma cu mai bine o saptamana - Papua Noua Guinee si Timorul de Est.