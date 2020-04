Situatia cazurilor de coronavirus in tarile vecine Romaniei

LIVE

Pana in prezent inau decedat 22 de persoane din cauza coronavirusului SARS-CoV-2. In spitalele bulgare sunt internati 201 pacienti cu COVID-19, dintre care 26 se afla la terapie intensiva.Seful celulei guvernamentale de criza de la Sofia, generalul Ventislav Mutafciski, a declarat ca restrictiile trebuie sa ramana in vigoare pana la Pasti (19 aprilie).Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, innumarul cazurilor confirmate de contaminare cu SARS-CoV-2 creste gradual, ajungand marti dimineata la 817; numarul persoanelor decedate este de 47.Pana acum in Ungaria 71 de pacienti s-au vindecat complet.Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, a anuntat marti ca ar putea fi necesare masuri de protectie suplimentare in urmatoarele luni si a cerut populatiei si politicienilor sa coopereze deplin in combaterea epidemiei de COVID-19.Expertii de la laboratorul Centrului national ungar pentru sanatate publica au izolat mai multe tulpini ale coronavirusului. Seful laboratorului, virusologul Zoltan Kis, a afirmat ca pe baza rezultatelor se pare ca agentul patogen a ajuns in Ungaria din cateva locuri diferite.Numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 ina ajuns la 21 dupa ce, marti, au fost confirmate inca doua decese. Alte 77 de persoane contaminate sunt spitalizate in stare grava. Autoritatile medicale de la Chisinau au raportat ca pana acum au fost tratate, in total, 40 de persoane infectate cu COVID-19.Conform datelor oficiale, pana marti dimineata in Republica Moldova au fost confirmate 965 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, 111 fiind importate, iar restul cu transmitere locala. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in municipiul Chisinau (316), Stefan Voda (148) si raionul Soroca (125).In Serbia, numarul de persoane testate pozitiv cu SARS-CoV-2 era marti dimineata de 2.200, potrivit site-ului de stiri covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat pana luni seara 8.552 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si prezenta simptomelor de infectare a tractului respirator).Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii ucrainean a anuntat ca in Ucraina numarul cazurilor confirmate de COVID-19 era marti, la ora 09:00, de 1.462, dintre care 104 copii. O proportie de 74% dintre cei infectati au varste cuprinse intre 30 de ani si 69 de ani.Un numar de 45 de pacienti au decedat, dintre care 85% aveau varste de peste 50 de ani.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 se inregistreaza in orasul Kiev (253) si regiunile Cernauti (247), Ternopil (168) si Ivano-Frankovsk (160).