Situatia cazurilor de COVID-19 in statele vecine Romaniei

In Ungaria, numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns joi la 2.284, a informat site-ul koronavirus.gov.hu, citat de MTI.Pana in prezent s-au inregistrat 239 de decese cauzate de COVID-19, iar 390 de persoane au parasit spitalele ungare dupa ce s-au vindecat. Guvernul ungar va adopta pe 29 aprilie un set de masuri pentru relansarea graduala a economiei si o posibila relaxare a restrictiilor la nivel national, ce raman totusi in vigoare pana la 3 mai.In Bulgaria erau confirmate pana joi dimineata 1.097 persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 270 sunt spitalizate, cu 37 la terapie intensiva. Cele mai multe cazuri de COVID-19 se inregistreaza la Sofia (594), Plevna (67), Plovdiv si Burgas (cate 42) si Kyustendil (35).Pana acum, un numar de 52 de pacienti au decedat in Bulgaria din cauza COVID-19.Ministerul Sanatatii din Republica Moldova a anuntat joi ca numarul total al persoanelor infectate cu COVID-19 este de 2.926, conform Radio Chisinau.Tot mai multi angajati din sistemul medical se infecteaza zilnic cu COVID-19. Dintre cele 148 de noi cazuri inregistrate joi in Republica Moldova, 49 vizeaza personalul medical. Cei mai multi medici infectati sunt din cadrul spitalului raional si asistenta medicala urgenta din Soroca, Stefan-Voda, Falesti si Glodeni.Datele publicate de site-ul covid19.rs arata ca pana joi, ora locala 15:00, in Serbia erau confirmate 7.276 de cazuri de COVID-19, dintre care 139 fatale.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat pana joi seara 51.324 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 2.688 in ultimele 24 de ore.In Serbia sunt spitalizati 3.477 de pacienti cu COVID-19, iar 1.063 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.Potrivit ukrinform.net, Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii de la Kiev a anuntat joi dimineata, la ora locala 10:00 (07:00 GMT), ca in Ucraina numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 7.170, cu 578 noi cazuri fata de miercuri.Un numar de 187 de pacienti au decedat (dintre care 85% aveau varste peste 50 de ani), iar 504 s-au vindecat. De la izbucnirea epidemiei, in Ucraina au fost efectuate in total 72.296 de teste de tip PCR.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din Ucraina se inregistreaza in regiunea Cernauti (1.140), capitala Kiev (1.059), regiunile Ivano-Frankovsk (644), Ternopil (499), Kiev (451), Rivne (396) si Vinita (353). Nu sunt disponibile date despre situatia din Crimeea si regiunile Donetk si Lugansk.Executivul de la Kiev a anuntat miercuri prelungirea pana la 11 mai, ora locala 24:00, a restrictiilor impuse pentru a limita propagarea noului coronavirus. Autoritatile se asteapta la un varf al epidemiei de COVID-19 intre 3 si 8 mai. Restrictiile au fost introduse initial pe 12 martie.