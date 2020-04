Situatia cazurilor de COVID-19 in statele vecine Romaniei

LIVE

Ziare.

com

"Un numar de 10.406 de oameni s-au imbolnavit de COVID-19 de la inceputul pandemiei, printre care 717 copii si 2.663 membri ai personalului medical", spus Stepanov intr-o conferinta de presa, potrivit Reuters.El a adaugat ca in ultimele 24 de ore 540 persoane au contractat COVID-19, printre care 45 de copii. In acelasi interval, Ucraina a inregistrat 11 decese cauzate de noul coronavirus. De la inceputul pandemiei, 1.238 de pacienti cu COVID-19 s-au vindecat in Ucraina, iar 261 au murit din cauza acestei boli.Executivul de laa prelungit masurile de izolare pana la 11 mai si a anuntat ca se asteapta ca varful epidemiei in Ucraina sa fie atins la inceputul lunii viitoare.In, numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns miercuri dimineata la 2.775 (cu 48 mai multe decat marti), dintre care 312 de cazuri mortale, informeaza MTI.Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, 581 de pacienti cu COVID-19 s-au vindecat, in timp ce 998 se afla internati in spitalele ungare, care isi sporesc numarul de paturi pentru a fi pregatite pentru o eventuala faza de infectare in masa cu noul coronavirus.In prezent, 10.199 de persoane se afla in carantina la domiciliu in Ungaria, unde au fost efectuate pana acum 72.951 de teste pentru identificarea eventualei prezente a noului coronavirus. Cele mai numeroase cazuri de COVID-19 se inregistreaza in Budapesta (1.368), urmata de judetele Pesta (375) si Fejer (271), iar cele mai putine in judetul Vas (cate 14).Ministerul Sanatatii dina anuntat joi dimineata ca numarul oamenilor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 3.771, dintre care 960 de membri ai personalului medical, potrivit Radio Chisinau.Numarul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 116, iar 237 de persoane infectate cu COVID-19 se afla in stare grava. Pe parcursul zilei de miercuri 68 de persoane au fost externate, numarul total al persoanelor vindecate ridicandu-se la 1.182.In, pana miercuri la ora locala 15:00 (13:00 GMT) numarul cazurilor confirmate a ajuns la 8.724, dintre care 227 in ultimele 24 de ore si 173 fatale, arata datele publicate de site-ul covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 78.942 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 5.579 in ultimele 24 de ore. In Serbia sunt spitalizati 2.470 de pacienti cu COVID-19, iar 1.292 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.Pana miercuri la pranz inerau 1.437 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 61 de cazuri mortale, a anuntat Centrul operational de criza de la Sofia, transmite novinite.com.In total s-au vindecat 243 de pacienti cu COVID-19, ceea ce inseamna 17% din numarul total de cazuri de infectare cu noul coronavirus. In spitalele bulgare sunt internati 287 de pacienti cu aceasta boala, 39 fiind in sectiile de terapie intensiva.