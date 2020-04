Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

LIVE

Pana in prezent in Bulgaria au decedat 23 de persoane din cauza coronavirusului SARS-CoV-2. Varsta medie a celor decedati este 65 de ani. In spitalele bulgare sunt internati 213 pacienti cu COVID-19, dintre care 21 se afla la terapie intensiva.Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus efectuarea de teste de anticorpi in statiunea montana Bansko, care s-a aflat in carantina totala pentru doua saptamani in luna martie. El a precizat ca in viitor Comisia Europeana va livra tarii sale un milion de kituri de teste pe care Bulgaria le-a achitat deja. "Testele pur si simplu nu sunt disponibile pe piata", a explicat Borisov.Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, innumarul cazurilor confirmate de contaminare cu SARS-CoV-2 a ajuns miercuri la 895, dintre care 58 fatale.Pana in prezent, in Ungaria 94 de pacienti s-au vindecat complet.Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a anuntat ca de la inceputul crizei provocate de pandemia de COVID-19 diplomatia de la Budapesta a ajutat la repatrierea a 7.995 cetateni ungari din 166 de tari si in prezent organizeaza revenirea altor 928.Numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 ina ajuns la 24 dupa ce miercuri au fost confirmate inca trei decese. Alte 114 de persoane contaminate sunt spitalizate in stare grava.Conform datelor oficiale, pana miercuri dimineata in Republica Moldova au fost confirmate 1.056 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, 114 fiind importate, iar restul cu transmitere locala, conform Radio Chisinau.In, numarul de persoane testate pozitiv cu SARS-CoV-2 era miercuri dimineata de 2.447, potrivit site-ului de stiri covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat pana marti seara 9.626 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si prezenta simptomelor de infectare a tractului respirator).Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii ucrainean a anuntat ca innumarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns miercuri la 1.668.Un numar de 52 de pacienti au decedat.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 se inregistreaza in regiunea Cernauti (273), municipiul Kiev (256) si regiunile Ivano-Frankovsk (198) si Ternopil (168). Nu sunt disponibile date despre situatia COVID-19 in Crimeea, Donetk si Lugansk.