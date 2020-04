Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

LIVE

In total ins-au inregistrat 676 de imbolnaviri si 31 de decese, a declarat seful grupului guvernamental de criza de la Sofia, general-maiorul Ventsislav Moutafchiiski, conform BTA. Practic, Bulgaria a anuntat luni sapte cazuri noi de COVID-19 si trei noi decese.Din totalul cazurilor, 230 sunt pacienti spitalizati, dintre care 36 la terapie intensiva.Ins-au inregistrat pana luni 3.630 de cazuri pozitive de COVID-19 si 80 de decese. Pana pe 12 aprilie, laboratorul national al Institutului Torlak a testat 18.312 de persoane care au indeplinit criteriile, respectiv faptul ca locuiau intr-o zona de transmitere intensiva sau existenta unor simptome de infectie pe tractul respirator, a anuntat Ministerul Sanatatii din Serbia pe site-ul sau.De la ultima raportare din 11 aprilie, ora locala 15:00, 1.913 persoane au fost testate in Serbia, din care 250 au fost depistate pozitiv.In, numarul cazurilor de COVID-19 a crescut la 1.458, in timp ce 10 pacienti au murit intr-o singura zi, a raportat luni dimineata koronavirus.gov.hu, site-ului web al guvernului. Numarul total al deceselor este de 109, in timp ce 120 de pacienti s-au vindecat.Cel mai multe infectii confirmate sunt in Budapesta (703 de cazuri) si judetul Pest (214 cazuri). In prezent, 15.333 de persoane se afla in carantina oficiala la domiciliu. In Ungaria s-au efectuat pana acum 34.819 de teste de depistare a infectiei.a inregistrat 325 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, inclusiv 12 cazuri in randul copiilor si 85 de cadre medicale, potrivit ministrului sanatatii Maksim Stepavon, citat de Ukrinform."In total, 3.102 cazuri au fost confirmate, dintre care 201 copii si 530 de lucratori medicali", a spus Stepanov luni intr-un briefing.Potrivit ministrului, trei persoane au necesitat ventilatie mecanica. In acelasi timp opt persoane s-au recuperat, printre care un copil si opt lucratori sanitari.Zece persoane au murit in ultimele 24 de ore, majoritatea cu alte boli.Ucraina avea luni un bilant total de 3.102 de cazuri de COVID-19, dintre care 93 de decese. In total s-au vindecat 97 de pacienti, potrivit Centrului public de sanatate.Ministerul Sanatatii dina anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, un nou deces de COVID-19, numarul total de morti fiind de 33.Persoana care a murit de COVID-19 este un barbat de 70 de ani, din raionul Glodeni. Duminica au mai murit de coronavirus o femeie de 60 de ani, originara din Stefan Voda, care era internata la spitalul raional din Causeni, si un barbat de 61 de ani, internat in sectia de reanimare a spitalului orasenesc din Slobozia.