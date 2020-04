Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

LIVE

In Ungaria, numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns miercuri la 2.168, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv inca 70 de persoane, a informat site-ul koronavirus.gov.hu, citat de MTI.Pana in prezent s-au inregistrat in aceasta tara 225 de decese cauzate de COVID-19, iar 295 de persoane au parasit spitalul dupa ce s-au vindecat. In spitalele ungare se afla 825 de pacienti care au contractat noul coronavirus si in carantina la domiciliu 11.049 persoane.In laboratoarele autorizate ungare au fost efectuate 52.702 de teste pentru SARS-CoV-2. Cele mai multe cazuri de infectare se inregistreaza in Budapesta (1.113) si judetele Pesta (305) si Fejer (181).In Bulgaria erau confirmate pana miercuri dimineata 1.015 cazuri de COVID-19, dintre care 49 in ultimele 24 de ore.Un numar de 47 de pacienti au decedat, iar 174 s-au vindecat. In ultimele sapte zile in Bulgaria s-au consemnat aproape 300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Pana acum autoritatile medicale bulgare au efectuat 27.000 de teste de tip PCR, tinta fiind 7.000 de asemenea teste in fiecare saptamana.Ministerul Sanatatii din Republica Moldova a anuntat miercuri ca dintre cele 2.614 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent, in 635 sunt vizati lucratorii medicali, conform Radio Chisinau.Ministrul sanatatii moldovean Viorica Dumbraveanu a estimat ca pana la 19 mai numarul cazurilor de COVID-19 ar putea ajunge la aproximativ 5.600, cu mult sub cele 31.000 estimate anterior, dar cu conditia respectarii recomandarilor si a interdictiilor impuse de autoritati.Cele mai multe cazuri de COVID-19 sunt inregistrate in Chisinau si in raioanele Stefan Voda, Glodeni, Soroca, Edinet si Falesti, unde se inregistreaza 60% din totalul cazurilor din Republica Moldova. Potrivit autoritatilor medicale de la Chisinau, 73 de pacienti au decedat pana acum din cauza noului coronavirus.Datele publicate de site-ul covid19.rs arata ca pana la 22 aprilie, ora locala 15:00, in Serbia erau confirmate 7.114 de cazuri de COVID-19, dintre care 134 fatale.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 48.636 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a tractului respirator).Potrivit ukrinform.net, Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii de la Kiev a anuntat miercuri dimineata, la ora locala 10:00 (07:00 GMT) ca in Ucraina numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 6.592, cu 467 noi cazuri fata de marti.Un numar de 174 pacienti au decedat (dintre care 85% aveau varste peste 50 de ani), iar 424 s-au vindecat.De la izbucnirea epidemiei, in Ucraina au fost efectuate in total 67.520 de teste PCR in Ucraina.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din Ucraina se inregistreaza in regiunea Cernauti (1.053), municipiul Kiev (989), regiunile Ivano-Frankovsk (589), Ternopil (471) si Rivne (353). Nu sunt disponibile date despre situatia din Crimeea si regiunile Donetk si Lugansk.Un numar de 4.466 sunt tratati la domiciliu sub supravegherea medicilor, printre care 334 de copii, iar 2.126 sunt spitalizati, inclusiv 92 care sunt conectati la aparate pentru respiratie artificiala.Guvernul de la Kiev a anuntat miercuri prelungirea pana la 11 mai, ora locala 24:00, a restrictiilor impuse pentru a limita propagarea noului coronavirus. Autoritatile se asteapta la un varf al epidemiei de COVID-19 intre 3 si 8 mai. Restrictiile respective au fost introduse initial pe 12 martie.