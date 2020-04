Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

LIVE

Ziare.

com

Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, pana luni dimineata 498 de pacienti cu COVID-19 s-au vindecat complet, in timp ce 931 (dintre care 52 sunt conectati la ventilatoare) inca se afla internati in spitalele ungare, care isi sporesc numarul de paturi pentru a fi pregatite pentru o eventuala faza de infectare in masa cu noul coronavirus. Ungaria inca se afla in faza transmiterii comunitare prin contact direct.In prezent, 9.829 de persoane se afla oficial in carantina in Ungaria, unde au fost efectuate pana acum 65.625 de teste pentru identificarea eventualei prezente a noului coronavirus.Cele mai numeroase cazuri de COVID-19 se inregistreaza in Budapesta (1.286), urmata de judetele Pesta (352), Fejer (263) si Gyor-Moson-Sopron (76), iar cele mai putine in judetul Bekes (14).In Republica Moldova s-au inregistrat 3.408 de cazuri de COVID-19, a anuntat luni dimineata Ministerul Sanatatii, potrivit Radio Chisinau.Saptamana trecuta au fost consemnate in total 936 de contaminari, mai multe decat in precedentele doua saptamani cand s-au raportat in medie cate aproximativ 800 de cazuri. Astfel, in ultimele sapte zile, media zilnica de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 a fost de 134, in timp ce in precedentele doua saptamani zilnic erau raportate in medie cate 115 imbolnaviri.Pana in prezent, in Republica Moldova, 96 de persoane au murit din cauza coronavirusului, aproximativ doua treimi dintre decese survenind in ultimele doua saptamani. Un numar de 895 de persoane s-au vindecat, ceea ce inseamna o rata de recuperare de aproximativ 90%.In Ucraina, numarul cazurilor confirmate de COVID-19 era luni dimineata de 9.009 (dintre care 1.749 membri ai personalului medical si 614 copii), cu 392 de noi cazuri fata de ziua anterioara, conform Centrului de sanatate publica al Ministerului Sanatatii ucrainean.Un numar de 220 de pacienti au decedat (dintre care 86% aveau varste peste 50 de ani), iar 864 s-au vindecat complet. In total, sunt spitalizati 2.833 pacienti cu COVID-19, printre care 124 copii si 294 de medici si asistente.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din Ucraina se inregistreaza in jumatatea vestica a tarii - regiunea Cernauti (1.375), capitala Kiev (1.220), regiunile Ivano-Frankovsk (761), Ternopil (612), Kiev (570), Rivne (522), Vinita (398) si Transcarpatia (375). Nu sunt disponibile date despre situatia din Crimeea si regiunile Donetk si Lugansk.In Serbia, pana duminica, ora locala 15:00 (13:00 GMT) erau confirmate 8.042 de cazuri de COVID-19, dintre care 156 fatale, indica datele publicate de site-ul covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 64.303 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 4.365 in ultimele 24 de ore. In Serbia sunt spitalizati 3.044 de pacienti cu COVID-19, iar 1.182 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.In Bulgaria, pana sambata la pranz erau 1.234 persoane confirmate cu COVID-19 incepand din 8 martie, a anuntat seful Centrului operational de criza de la Sofia, generalul Ventislav Mutafciiski, citat de novinite.com.Un numar de 197 de persoane s-au vindecat de COVID-19 in aceasta tara.