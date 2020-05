Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

Ziare.

Pana marti dimineata 709 pacienti cu COVID-19 s-au vindecat, informeaza koronavirus.gov.hu.Ministrul ungar pentru resurse umane Miklos Kasler a anuntat ca se pot face din nou programari la medicii de familii si cabinetele de stomatologie. De asemenea, pot fi efectuate unele interventii chirurgicale minore, care nu necesita spitalizare mai mare de 24 de ore.Seful diplomatiei Peter Szijjarto a anuntat ca Ungaria a primit 17,5 milioane de masti sanitare saptamana trecuta, iar in aceasta saptamana mai multe transporturi cu echipamente medicale vor sosi in tara.In, numarul cazurilor confirmate de COVID-19 era marti la ora locala 10:00 (07:00 GMT) de 12.697, dintre care 366 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, a anuntat ministrul ucrainean al sanatatii Maksim Stepanov.Potrivit acestuia, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.307 teste de tip PCR. De la inceputul pandemiei, 1.875 de pacienti cu COVID-19 s-au vindecat in Ucraina, iar 316 au murit din cauza acestei boli.In Bulgaria s-au inregistrat inca 57 de cazuri confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, in timp ce 21 de pacienti s-au vindecat, a anuntat marti dimineata Centrul operational de criza de la Sofia, potrivit BTA.Numarul total de cazuri de COVID-19 din Bulgaria a ajuns la 1.689, iar cel al deceselor la 78. Pana in prezent 342 de pacienti s-au vindecat.In, pana marti dimineata 133 de persoane au decedat din cauza COVID-19. Cel mai recent caz este al unui barbat in varsta de 61 de ani din Chisinau, care mai suferea de hipertensiune arteriala grad 3 si insuficienta respiratorie grad 3.Conform unimedia.info, in aceasta tara numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.248, iar 1.544 de pacienti s-au vindecat.In Serbia, pana luni la ora locala 15:00 (13:00 GMT) numarul cazurilor confirmate a ajuns la 9.557, dintre care 93 in ultimele 24 de ore si 197 fatale, arata datele publicate de site-ul covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 106.461 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 4.550 in ultimele 24 de ore. In Serbia sunt spitalizati 2.023 de pacienti cu COVID-19, iar 1.574 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.