Situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei. Bulgaria incepe testarea in masa

LIVE

Ziare.

com

Innumarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns, joi, la 1.652. In ultimele 24 de ore au decedat opt pacienti cu COVID-19, iar numarul celor testati pozitiv a sporit cu 73, transmite site-ul koronavirus.gov.hu, citat de MTI.Pana in prezent s-au inregistrat 142 de decese cauzate de COVID-19 si 199 de persoane au parasit spitalul dupa ce s-au vindecat. In spitalele ungare sau in carantina la domiciliu se afla 12.737 de oameni; pana in prezent, in Ungaria au fost efectuate 38.489 de teste pentru identificarea infectiei cu SARS-CoV-2.Cele mai multe cazuri de infectare se inregistreaza in Budapesta (805) si judetele Pesta (249) si Fejer (122).Epidemia a ajuns in prezent in stadiul de transmitere comunitara, iar numarul real al purtatorilor virusului poate fi mult mai mare decat cel al purtatorilor inregistrati. Studentii, pensionarii si persoanele ce revin din strainatate trebuie sa ramana in casa.In, numarul deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns joi dimineata la 47, dupa anuntul mortii unui barbat in varsta de 72 de ani din raionul Cahul, informeaza Radio Chisinau.Conform datelor oficiale, in Republica Moldova, sunt confirmate 2.049 de cazuri de COVID-19.Ministrul Sanatatii moldovean, Viorica Dumbraveanu, a informat ca in prezent 195 de persoane infectate cu COVID-19 se afla internate in stare grava. Totodata, 64 de persoane au fost tratate si externate pe parcursul zilei de miercuri, iar numarul pacientilor vindecati a ajuns la 235 de persoane.Potrivit ukrinform.net, Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii de la Kiev a anuntat, joi dimineata, ca innumarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 4.161, cu 397 noi cazuri fata de miercuri. Un numar de 116 pacienti au decedat, iar 186 s-au vindecat.De la izbucnirea epidemiei, in Ucraina au fost efectuate in total 39.084 de teste PCR.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din Ucraina se inregistreaza in regiunea Cernauti (662), municipiul Kiev (644), regiunile Ivano-Frankovsk (401), Ternopil (333) si Vinita (279). Nu sunt disponibile date despre situatia din Crimeea si regiunile Donetk si Lugansk.In, numarul persoanelor testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 ajunsese miercuri seara la 747, potrivit novinite.com. In spitalele bulgare sunt internati 218 pacienti cu COVID-19, dintre care 31 la terapie intensiva. Cele mai multe cazuri de COVID-19 sunt in Sofia (447), Plovdiv (36), Burgas (27), Smolyan (26), Varna si Stara Zagora (cate 24).Pana in prezent in aceasta tara au decedat 36 de persoane din cauza COVID-19, varsta medie a lor fiind 63,8 ani.Ministrul Sanatatii bulgar, Kiril Ananiev, a anuntat, miercuri seara, ca va incepe testarea in masa a cetatenilor bulgari. In prezent, Bulgaria are 20.000 de teste PCR, fiind asteptate noi transporturi si donatii."Astazi, raportul Centrului european pentru prevenirea si controlul bolilor arata ca Bulgaria, gratie masurilor luate, ocupa prima pozitie in privinta celor mai putini pacienti si al treilea loc ca numar de decese la 100.000 de persoane", a spus Ananiev.Datele disponibile pe site-ul covid19.rs arata ca, pana la 15 aprilie, ora locala 15:00, inerau confirmate 4.873 de cazuri de COVID-19, dintre care 99 fatale (2,03%). In ultimele 24 ore pana miercuri dupa-amiaza au fost confirmate 408 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 26.278 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si prezenta simptomelor de infectare a tractului respirator).