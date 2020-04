Topul infectarilor pe judete: Zona rosie Suceava are mai mult de un sfert din cazuri. Cine sta cel mai bine in coada clasamentului

LIVE

GCS a anuntat marti ca in Suceava sunt confirmate 1.322 de cazuri, comparativ cu luni cand erau 1.228.Pe locul doi se mentine municipiul Bucuresti, care are cu peste 30 de cazuri mai multe azi - 598 - fata de ieri - 566.Urmatoarele trei cele mai afectate judete de pandemie raman aceleasi: Timis, Neamt si Arad.In topul judetelor afectate intra si Hunedoara si Brasov, care azi au depasit pragul de 150 de cazuri confirmate. Comparativ, luni, atat in Hunedoara, cat si in Brasov erau 138 de cazuri.Topul zonelor afectate:La polul opus, cel mai putin afectat judet de pandemie ramane Harghita, tot cu trei cazuri, intrucat nu s-a inregistrat niciun caz nou de ieri pana azi.Aceeasi este situatia si pentru Tulcea, care nu a inregistrat niciun caz nou, judet urmat de Gorj, Valcea, Salaj si Olt, Braila si Mehedinti. Avem confirmate in acest moment 4.417 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii , a anuntat marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 360 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 274 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate si externate.A.D.