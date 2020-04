Situatia provocata de coronavirus in lume: Care sunt tarile greu incercate si unde incep sa se relaxeze masurile

Masuri de relaxare in unele state

Dintre cele 165.216 de decese, aproape doua treimi au fost in Europa, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 11:00 GMT (14:00, ora Romaniei), din surse oficiale de AFP.Peste 2.403.410 de contaminari au fost diagnosticate in 193 de tari si teritorii.Dupa Statele Unite, care inregistreaza cel mai mare numar de morti - 40.683, tarile cele mai afectate sunt Italia - 23.660 de morti, Spania - 20.852 de morti, Franta - 19.718 morti si Regatul Unit - 16.060 de morti.a anuntat luni un numa "record" de peste 1.400 de noi cazuri de Covid-19, depistate in principal in focare cu muncitori migranti.Aceasta tara a reusit, initial, sa opreasca raspandirea virusului printr-o strategie de control, foarte stricta.Si in, medicii trag un semnal de alarma si indeamna autoritatile sa faca mai mult in vederea unei evitari a unei saturari a sistemului sanitar nipon, in care numarul contaminarilor a depasit in weekend 10.000, in pofida decretarii starii de urgenta., unde epidemia pare ca se afla "sub control", a inceput luni sa redeschida cresele, in pofida temerilor parintilor, intr-un prim pas catre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor.Liceele din provincia chineza(centru), de unde a pornit pandemia, urmeaza sa fie redeschise - de la 6 mai - in cazul elevilor din ultimii ani.a inceput luni o ridicare partiala a restrictiilor - o redeschidere a magazinelor cu o suprafata de pana in 800 de metri patrati. Adunarile de peste doua persoane raman interzise si se cere n continuare respectarea unei distante de 1,5 metri in locuri publice.Cancelarul Angela Merkel s-a declarat "foarte ingrijorata" de o eventuala renuntala la respectarea restrictiilor.In, numeroase intreprinderi mici au redeschis luni.urmeaza sa ridice saptamana viitoare anumite restrictii - intreprinderi considerate "sigure" si anumite scoli. Restrictii impuse deplasarilor urmeaza sa fie ridicate. Reuniuni de zece persoane - la evenimente precum casatorii si funeralii - urmeaza de asemenea sa fie permise.a pus luni capat unei izolari de trei saptamani in in doua regiuni-cheie, deoarece aceasta masura are consecinte "grave" asupra celor mai saraci, a anuntat presedintele Nana Akufo-Addo.