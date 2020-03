Situatie critica la Spitalul de Urgenta Suceava: 317 pacienti internati, din care 149 cu Covid-19. Se cauta un epidemiolog

Ziare.

com

El a adaugat ca precizarea vine ''in interesul informarii continue si corecte a opiniei publice cu masurile si actiunile intreprinse in ultimele 24 de ore, in scopul asigurarii unui act medical de calitate''.Conducerea SJU Suceava a precizat ca, in prezent, s-a asigurat continuitatea serviciilor medicale, prin cumul de atributii, in conditiile lipsei de personal, s-au facut demersuri pentru acoperirea postului de medic epidemiolog, strict necesar functionarii spitalului si se fac demersuri pentru repunerea in functiune a aparatelor de ventilatie defecte.Totodata, sursa citata precizeaza ca ''s-au intreprins demersuri la forurile superioare pentru pastrarea statutului de spital NonCovid, in scopul asigurarii actului medical la totalitatea pacientilor''.Pastrarea ca spital NonCovid este motivata de conducerea SJU Suceava prin faptul ca este cea mai mare unitate spitaliceasca din judet, cu peste 60.000 internari/an; singura unitate spitaliceasca care trateaza infarctul miocardic din judet; singura unitate spitaliceasca care trateaza AVC, din judet, cu compartiment specializat ATI; singura maternitate de grad III care deserveste judetele Suceava si Botosani, cu aproximativ 10 - 12 nasteri pe zi.De asemenea, SJU Suceava este singurul spital care poate trata politrauma, in conditiile in care Suceava este judetul cu cele mai multe accidente rutiere si cea mai lunga retea rutiera din tara.SJU Suceava are cea mai moderna sectie UPU din Regiune si se situeaza printre primele trei din tara, incadrata ca nivel IIA, la acreditarea/reacreditarea spitalului ANMCS, cu peste 100.000 prezentari/an; este singurul centru medical din judet cu echipament si personal specializat pentru radiologie interventionala; este Centru de excelenta pentru ''piciorul diabetic''; este unica sectie de neurochirurgie din judet; este unicul spital din judet cu sectii de Oncologie, Urologie, Gastroenterologie, Chirurgie pediatrica si Ingrijiri paleative; beneficiaza de cel mai mare Ambulatoriu integrat din Romania.''Suntem intr-o situatie de criza, putem sa spunem fara a gresi, ca este un dezastru mondial. Toata lumea este afectata, din Extremul Orient pana in America. Vedem zilnic pacienti pe jos prin spitalele din diverse tari, personal medical odihnindu-se pe sub banchetele de pe holuri. Este o situatie nemaintalnita. Tocmai de aceea rugam corpul medical si populatia sa inteleaga ca se fac eforturi supraomenesti pentru a trece cu bine peste toate.Dar pentru aceasta avem nevoie de ceva, inainte de materiale: avem nevoie de unitate. Unitate de actiune a personalului medical, unitate din partea populatiei pentru a respecta regulile de protectie stabilite, incredere in personalul medical si in actul medical exercitat. Cei de azi, care suntem uneori blamati, suntem cei de ieri care am salvat vietile multor oameni, care va sunt copii, parinti, soti sau cunoscuti. Am salvat vietile oamenilor. Sa ne rugam Lui Dumnezeu sa ne dea putere sa rezistam acestei situatii, care stim cand a inceput, dar nu stim cand se va termina nici in Suceava, nici in Romania si nici in lume'', a mai transmis conducerea SJU Suceava.Numarul persoanelor confirmate pozitiv cu SARS CoV 2 era, vineri, in judetul Suceava, de 224, 91 dintre acestea fiind cadre medicale, potrivit unei infomari facute de prefectul Alexandru Moldovan.