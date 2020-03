Situatie dramatica in Italia: Aproape 1.500 de cazuri noi si 133 de morti, intr-o singura zi. A devenit a doua cea mai afectata tara, dupa China

Ziare.

Cresterea numarului de cazuri de coronavirus vine in conditiile in care autoritatile italiene au impus restrictii severe pentru a stopa evolutia epidemiei.Aproximativ 16 milioane de persoane din mai multe provincii au nevoie acum de un permis special pentru a putea calatori in alte regiuni, ca urmare a unei hotarari a autoritatilor.Italia ramane in continuare tara europeana cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus.De asemenea, la nivel mondial, Italia este, incepand de duminica, a doua cea mai afectata tara din lume, dupa China.