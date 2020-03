Situatie dramatica in Italia din cauza COVID-19: 793 de morti in 24 de ore

Ziare.

Nu mai putin de 793 de persoane au cazut victime coronavirusului in ultimele 24 de ore.In total, in Italia s-au inregistrat 4.825 de decese, potrivit unui anunt facut de Agentia de Protectie Civila din Peninsula.Numarul cazurilor pozitive a urcat si el, fiind acum la 42.681, dupa ce sambata seara au fost anuntate alte 4.821 de cazuri! In total, Italia a consemnat 53.578 de cazuri.Alte 2.857 de persoane sunt la terapie intensiva.Din fericire sunt si ceva vesti bune, 943 de persoane vindecandu-se, iar numarul celor care au scapat de coronavirus a urcat la 6.072.Italia ocupa primul loc la numarul de decese inregistrate din cauza COVID-19 si, la cum decurg lucrurile, se indreapta catre primul loc si la numarul de cazuri pozitive, pozitie pe care se afla in acest moment China, cu putin peste 81.000 de cazuri raportate.I.G.