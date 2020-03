Situatii cumplite in tara: O batrana aflata in izolare a murit din cauze naturale, dar nu poate fi inmormanta

Ziare.

com

Odata ajunsi in tara, nepotii femeii au fost considerati persoane cu risc de transmitere a coronovirusului si au fost plasati, de catre autoritati , in autoizolare la domiciliu.Duminica, femeia a murit. Pentru ca se afla de cateva zile in apropierea unor persoane venite din zone cu risc de imbolnavire cu COVID-19, medicul de familie nu a eliberat certificat de deces "Este pur si simplu un ghinion. Fiica acesteia, vazand ca trage sa moara pur si simplu, l-a chemat pe baiat. Baiatul a venit insotit de viitoarea sotie si, in momentul in care au ajuns in Romania au constatat ca trebuie sa intre in autoizolare, fapt care i-a determinat sa intre in autoizolare si cu mama, si cu bunica muribunda.In momentul acesta, femeia in varsta de 75 de ani a decedat, fapt pentru care a fost pusa intr-o camera separata, iar ceilalti trei membri nu au dreptul sa paraseasca domiciliul. Mi-a comunicat cazul medicul de familie si imediat am trimis adresa catre DSP si catre Prefectura Dolj pentru a ni se explica pasii care trebuie facuti in acest caz", a declarat Gheorghe Costelus, primarul orasului Filiasi.Politia a deschis un dosar in care se fac cercetari pentru moarte suspecta, iar femeia va putea fi inmormantata abia dupa efectuarea unei expertize medico-legale.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Dolj, rudele femeii nu prezinta niciun fel de simptome ale infectiei cu coronavirus . Duminica, medicii epidemiologi le-au prelevat probe pentru testul de coronavirus, fiind asteptat rezultatul.Conform legii, rudele femeii nu pot participa la inmormanatre, a spus primarul Gheorghe Costelus. Acesta a declarat ca autoritatile locale s-ar putea ocupa de inmormantare , daca nu exista alte rude care sa poata face acest lucru.