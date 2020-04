Sotia unui laureat al Premiului Nobel pentru chimie a murit din cauza coronavirusului

Ziare.

Potrivit dhnet.be, femeia avea 86 de ani si traia de mai mult timp intr-un camin de batrani. Prokopowicz a fost internata in spital joi.Marina Prokopowicz s-a casatorit cu Ilya Prigogine in 1961. Chimistul a incetat din viata in 2003, tot la varsta de 86 de ani.De origine rusa, Prigogine a castigat in 1977 Premiul Nobel pentru chimie, pentru activitatea sa in domeniul termodinamicii.