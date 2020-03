Spania anunta cel mai negru bilant de pana acum: 849 de morti si peste 9.000 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore

LIVE

Ziare.

com

In ultimele 24 de ore, in Spania, au murit 849 de oameni bolnavi de COVID-19. Astfel, bilantul mortilor ajunge la 8.189.De asemenea, au fost raportate 9.222 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, de asemenea un nou record negativ, astfel ca bilantul imbolnavirilor ajunge la un total de 94.417 in Spania.Peste 5.600 de persoane se afla la terapie intensiva.Totusi, peste 19.000 de pacienti au fost declarati vindecati si externati pana acum.A.D.