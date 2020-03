Spania mai lasa sa mearga la munca doar angajatii din 3 domenii. Sanchez cere UE sa activeze "economia de razboi''

Economie de razboi

"Toti salariatii din activitatile neesentiale vor trebui sa ramana acasa in urmatoarele doua saptamani", respectiv pana pe 9 aprilie inclusiv, cand incepe weekendul Pastelui catolic, a precizat Sanchez. Sunt considerate activitati esentiale care vor continua in specialMasura mai trebuie aprobata duminica de un consiliu de ministri extraordinar si este adoptata dupa modelul Italiei, care, tot dupa un record zilnic de decese, a recurs cu o saptamana in urma la o decizie asemanatoare.Obiectivul este reducerea suplimentara a mobilitatii pentru a diminua si mai mult posibilitatea raspandirii virusului, spaniolii fiind deja obligati de la jumatate lunii martie sa respecte reguli foarte stricte de distantare sociala. In cadrul masurilor de izolare a populatiei, spaniolii nu au voie sa-si paraseasca domiciliul decat pentru cumparaturi de prima necesitate, pentru a merge la serviciu daca telemunca nu este posibila sau pentru a-si plimba animalul de companie.In pofida acestor reguli, in Spania numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut de la o zi la alta, iar pana acum premierul Sanchez se impotrivise instituirii restrictiilor mai severe adoptate sambata, el temandu-se de efectele lor economice.Totodata, Sanchez a cerut Uniunii Europene sa ofere "unita" un raspuns economic si social comun in fata pandemiei, care "este o catastrofa ce ne afecteaza pe toti". In opinia sa, blocului comunitar ii revine acum sarcina de a proteja cetatenii cei mai vulnerabili si tarile cele mai afectate de consecintele pandemiei."Europa este in joc, ea nu poate sa esueze, nu trebuie sa esueze", a spus Pedro Sanchez in interventia in care a anuntat ca Spania va inceta orice activitate economica neesentiala.El a estimat ca, in pofida lentorii mecanismelor europene de decizie, "daca Europa doreste, atunci Europa poate" sa reuseasca in acest "razboi impotriva inamicului comun care acum este coronavirusul".In opinia premierului spaniol, UE ar trebui sa puna in miscare "un fel de economie de razboi" si sa mobilizeze o mare cantitate de resurse printr-un plan pe care l-a comparat cu Planul Marshall.Pedro Sanchez si omologul sau italian Giuseppe Conte, care a estimat intr-un interviu publicat sambata ca in urma acestei crize "intregul edificiu european risca sa-si piarda ratiunea de a fi", au blocat joi la summitul UE desfasurat prin teleconferinta un acord european privind masurile economice europene in fata crizei provocate de pandemia COVID-19, ei cerand masuri economice mai hotarate in favoarea tarilor lor.La acest summit , tarile nordice, in frunte cu Germania si Olanda, au respins solicitarea formulata de un grup de noua state (Franta, Italia, Spania, Grecia, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Slovenia si Portugalia) privind crearea de "coronabonduri", obligatiuni emise in comun de guvernele din zona euro pentru a ajuta la combaterea crizei provocate de pandemie."A emite eurobonduri inseamna a traversa frontiera spre o uniune de transfer, o mutualizare a datoriilor, iar noi nu vrem acest lucru", a explicat premierul olandez Mark Rutte, problema mutualizarii datoriilor fiind un vechi subiect de divergenta intre statele zonei euro din sud si cele din nord, acestea din urma acuzandu-le pe primele pentru lipsa de rigoare bugetara.In urma esecului acestui summit, liderii celor 27 de state membre ale UE au decis sa acorde doua saptamani ministrilor de finante din zona euro pentru ca acestia sa prezinte un raspuns economic comun la criza provocata de pandemia COVID-19.