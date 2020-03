Spania o ia pe urmele Italiei: Aproape 500 de oameni au murit ucisi de Covid-19

LIVE

Acesta a adaugat ca marti numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus din Spania a ajuns la 11.178, fata de 9.161 in ziua precedenta. In Madrid se inregistreaza 43% din toate cazurile de infectare din Spania, transmit EFE, Reuters si AFP.In ultimele 24 de ore, in aceasta tara au decedat 182 de persoane din cauza bolii provocate de coronavirus., iar 563 de pacienti se afla la terapie intensiva. Un numar de 1.098 de persoane s-au vindecat de COVID-19.Pe de alta parte, seful Statului Major al Apararii spaniol, generalul Miguel Angel Villarroya, a anuntat marti ca un total deSpania si-a inchis luni noaptea frontierele terestre in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus.Intrarea pe cale terestra in Spania, tara plasata in stare de alerta incepand de sambata, nu va fi permisa decat cetatenilor spanioli, persoanelor care au rezidenta in Spania, personalului diplomatic acreditat si persoanelor care justifica "o cauza de forta majora", a afirmat luni ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska.Introducerea controalelor la granita a fost decisa in coordonare cu partenerii din Uniunea Europeana, a adaugat demnitarul de la Madrid.