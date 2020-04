Spitalul din Focsani unde ar putea fi pusa conducere militara are 15 cadre medicale infectate cu COVID-19

Ziare.

com

"Duminica a fost confirmata infectia cu COVID-19 in randul a opt cadre medicale din sectia de Cardiologie a SJU Focsani, din cele 14 testate in cursul zilei de sambata. Acestea se adauga celor sapte cadre medicale care au fost confirmate anterior. In total, 15 cadre medicale confirmate pozitiv, carora li se adauga si managerul SJU, Constantin Mandrila", a declarat Gheorghita Berbece.Sambata, sectia de Cardiologie a SJU Focsani a fost inchisa, pentru igienizare, dupa ce o asistenta medicala din sectie a fost confirmata cu virusul SARS-CoV-2. In urma anchetei epidemiologice, virusul ar fi fost adus in spital de un pacient, o persoana fara adapost, care a fost tratat la aceasta unitate spitaliceasca si ulterior a prezentat simptome, fapt pentru care a fost testat pentru COVID-19. Testul a iesit pozitiv, iar barbatul a fost transferat, inca de acum cateva zile, la Spitalul Municipal Adjud.In prezent, in Vrancea sunt confirmate circa 50 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul cadrelor medicale, dintre care 35 la Spitalul Militar Focsani.Ca urmare a numarului mare de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus , Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat ca va face, luni, o vizita la SJU Focsani, unde ia in calcul un management militar. Conducere militara la SJU Focsani a fost solicitata si de prefectul Gheorghita Berbece si de PNL Vrancea, dupa ce managerul unitatii medicale, Constantin Mandrila, a fost confirmat, joi, cu noul coronavirus.Pana in prezent, trei persoane din Vrancea au decedat, dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.