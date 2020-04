Spitalul din Suceava, centrul epidemiei din Romania, decontaminat de trupele speciale CBRN

Ziare.

"In razboiul acesta toti avem arme, pentru ca toti putem lupta cu ceva. Fiecare poate ajuta dupa pregatirea si posibilitatile lui.In timp ce colegii nostri de la Fortele Aeriene aduc in tara materiale sanitare, Batalionul 1 CIMIC ajuta populatia prin distribuirea de pachete de alimente, la Constanta se ridica al doilea spital ROL 2 (si exemplele pot continua), noi, Batalionul 202 Aparare CBRN (Interventie la dezastre) General Gheorghe Teleman, vom decontamina spitalul de la Suceava, terenul din jurul lui si caile rutiere, cu ajutorul tehnicii din dotare si vom monta un echipament de decontaminare a personalului la intrarea in tura si la iesire.Vom continua apoi cu decontaminarea si dezinfectarea cailor rutiere din municipiul Suceava", au transmis militarii specializati in apararea apararea chimica, biologica, radiologica si nucleara.Imbracati in costume speciale de protectie, cu echipamente si utilaje militare, acestia s-au apucat deja de treaba si au postat cateva imagini de la interventie."Cu totii putem ajuta cumva. Multumim tuturor romanilor care au inteles cat de important este sa respectam masurile de raspandire a virusului", spun militarii.Intre timp, in Bucuresti, un primar de sector vrea sa dezinfecteze strazile stropind cu apa oxigenata din elicopter , iar in Republica Moldova preotii au survolat tara cu icoane facatoare de minuni, pentru a opri raspandirea epidemiei.V.D.