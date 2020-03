Spitalul din Suceava se inchide de astazi. Unde vor fi dusi pacientii si cati medici sunt infectati in total

Cati medici sunt infectati

Tot astazi va incepe transferarea celor 124 de pacienti care se mai afla internati in spital in alte unitati sanitare, dupa cum urmeaza:- Pacientii confirmati pozitiv la COVID 19 vor fi repartizati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava care se afla intr-o cladire pavilionara separata. Aceasta clinica are 248 de paturi, din care in prezent sunt ocupate 108.- Pacientii confirmati negativ la COVID 19 care nu reprezinta urgente isi vor continua tratamentul izolati la domiciliu sub supravegherea medicului de familie- Pacientii care sunt confirmati negativ si reprezinta urgente medicale care necesita tratament intr-o unitate sanitara vor fi transferati in spitale din judetul Iasi, in functie de patologie.Dupa cele 48 de ore, Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Suceava va incepe sa functioneze din nou cu personal medical transferat din clinicile medicale din Iasi, clinicile private din Suceava, precum si personal din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava.Toti pacientii care vor fi investigati si diagnosticati in UPU la Suceava vor fi dirijati pentru continuarea tratamentului in unitatile medicale din Falticeni si Radauti. Cei cu patologie severa vor fi trimisi la Iasi, precizeaza un comunicat al Ministerului Sanatatii remisIn ceea ce priveste personalul, in unitatea sanitara sunt angajate 1.300 de persoane, personal medical si auxiliar.Acestia sun internati la Spitalul de Boli Infectioase Suceava, restul sunt in izolare timp de 14 zile la domiciliu.De asemenea, 49 de asistenti medicali si infirmieri confirmati cu COVID 19 din cadrul spitalului judetean se afla, de asemenea, internati in Spitalul de Boli Infectioase Suceava.Ministerul Sanatatii a decis ca, dupa dezinfectie, Spitalul Clinic Judetean Suceava sa devina unitate medicala in care sa fie tratate cazurile infectate cu noul coronavirus.MS a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea investitiilor si dotarea noului spital din Falticeni. De asemenea, a alocat Directiei de Sanatate Publica din Suceava 750.000 lei pentru achizitionarea unui sistem de detectare moleculara (Real Time PCR).Evaluarea echipei medicale a MS continua zilele urmatoare cu toate unitatile sanitare din regiunea Nord-Est. Astazi va fi verificata situatia de la Botosani.Vezi cine sunt pacientii care au murit pana acum de coronavirus in Romania. Toti aveau alte afectiuni A.G.