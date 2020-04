Spitalul din Timisoara aplica o noua schema de tratament pentru COVID-19: Incearca sa previna evolutia severa a bolii

Ziare.

Medicul Virgil Musta a decis sa schimbe schema de tratament a bolnavilor, dupa ce a participat la o conferinta internationala in domeniul medical si a cercetat mai multe studii realizate de medicii din China, SUA si alte tari din Europa. Noua schema este aplicata pentru a scadea numarul celor care ajung la Terapie Intensiva, in stare grava."Am primit niste studii din lume, cu discutii legate de cauza deceselor si ce s-a mai descoperit si am participat la conferinte internationale cu specialisti din China, SUA si Europa. Fiecare transmitea experienta lui si studiile pe care le fac. S-a constatat la necropsii, la italieni, ca apare o tromboza masiva in mai toate organele.Pornind de la aceasta idee, am implementat acest tratament. S-a neglijat aceasta componenta. Am completat schema anterioara. Noi aveam schema antivirala. De o luna, de cand am vazut ca este legat de toxine, de riscul de coagulare al vaselor mici la nivelul plamanilor, al creierului, ficatului si rinichilor, am stabilit o schema de terapie antivirala si patogenica.Exista doua mecanisme: inflamativa masiva, care are consecinte nefavorabile, si coagularea precoce, care duce la tromboze ale vaselor mici.", a explicat, pentru News.ro, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.Noua schema de tratament este aplicata tuturor suspectilor si bolnavilor care ajung la spitalele din Timisoara intr-o stare incipienta sau medie a bolii."Aceasta schema incearca sa previna complicatiile si evolutia severa a bolii. Incercam sa actionam precoce ca sa nu ajungem la Terapie Intensiva. Asta depinde si de cat de repede ajunge pacientul la noi. Am creat un protocol pentru spitalele suport. In momentul in care pacientii sunt suspecti, asteapta investigatia, ARN-ul viral, sa se aplice terapia anticoagulanta, sa nu se mai piarda timp. Vreau sa dezvoltam aceasta idee si la nivelul regional.Toata lumea doreste sa lucram impreuna, colaboram bine, ma asculta, vor sa invete de la noi. Pana una-alta, noua nu prea ne-au ajuns in Terapie, dar inca nu e un studiu facut. Vom analiza si acest aspect, pentru ca sunt mai multi factori. Unii ajung direct la Terapie Intensiva. Acolo nu am apucat sa mai dam tratamentul. Noi aici dam niste forme putin mai simplu de administrat. La Terapie sunt lucruri mai complicate, mai multe posibilitati de terapie", a adaugat Musta.In judetul Timis, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, au fost depistate 408 cazuri. Totodata, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, au fost vindecati aproape 300 de pacienti din judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras - Severin.