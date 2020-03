Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare intra in carantina totala

Ziare.

Potrivit unui comunicat al spitalului din Baia Mare transmis, duminica, se sisteaza total stagiile de practica ale elevilor scolilor sanitare si vizitele apartinatorilor."Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare intra in carantina totala pana la 31 martie 2020, respectand, astfel, deciziile anuntate de secretarul de stat Raed Arafat. Pe 31 martie se va face o evaluare a riscului de infectare cu COVID-19, iar atunci se va decide daca interdictia se va ridica sau se va prelungi. Prin anuntul facut de Raed Arafat, pana la data de 31 martie, cand va fi reanalizata aceasta masura, se sisteaza total stagiile de practica ale elevilor scolilor sanitare si vizitele apartinatorilor in spitalele din Romania", se arata in comunicat.Spitalul baimarean isi cere scuze pentru masurile drastice adoptate, precizand ca sunt actiuni necesare pentru prevenirea raspandirii COVID-19.