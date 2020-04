Spitalul Judetean din Suceava primeste aparatura si echipamente medicale vitale medicilor si pacientilor

Ziare.

Echipele locale ale Salvati Copiii Romania sunt in permanenta legatura cu medicii din Suceava, oras plasat in carantina totala si unde medicii trebuie protejati si sprijiniti sa poata interveni prompt in cazurile de imbolnaviri cu Covid-19, iar in perioada urmatoare alte unitati medicale din judet vor fi dotate prioritar.Costul total al dotarii este de 46.850 de euro, cu o finantare de 26.500 de euro din partea Garanti BBVA Group.Peste 50 de spitale din Bucuresti si din tara au accesat pana acum mecanismul de urgenta deschis de Salvati Copiii, solicitandu-ne echipamente de protectie, consumabile si aparatura medicala vitala. Opt spitale au fost deja echipate pentru a putea face fata situatiei speciale si grave create de pandemia de coronavirus.Dupa Maternitatea Bucur, transformata in centru special pentru cazurile de Covid-19 la gravide, alte cinci spitale din Bucuresti si din tara au primit, saptamana trecuta, aparatura si echipamente medicale indispensabile. Luni, Salvati Copiii a reusit intr-un timp record - pentru ca in lupta cu SARS-CoV2, orice minut este pretios - sa achizitioneze un ventilator de suport respirator performant pentru Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, care risca sa ramana fara acest aparat vital, in contextul grav in care ne aflam.Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici. Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 252.000 Euro, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". De asemenea, suma de 36.640 Euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.