Spitalul Judetean din Suceava va fi inchis si dezinfectat, peste 50 de medici au coronavirus. Apoi, va trata doar cazuri de COVID-19

Decizia a fost anuntata luni de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru, intr-o interventie telefonica la Digi24. Conform Mediafax, numarul cadrelor medicale din unitate infectate cu noul coronavirus a ajuns la"O situatie deosebita avem la Suceava. Am luat decizia ca la Spitalul Judetean Suceava sa intre in izolare toti medicii, sa fie dezinfectat 48 de ore si devine spital COVID-19.", a precizat Nelu Tataru.In plus, secretarul de stat a confirmat ca in acest moment raspandirea noului coronavirus a devenit comunitara, fiind mai greu de identificat sursa primara a infectarii."Incercam ca focarele mici sa ramana izolate, ancheta epidemiologica merge pe fiecare caz in parte", a mai explicat el.In plus, de saptamana viitoare va creste numarul testarilor catre 1.500 zilnic.Intrebat de ce restrictiile anuntate de ministrul de Interne nu sunt inca obligatorii, ci doar simple recomandari, secretarul de stat a explicat: "Ministrul de Interne, Marcel Vela, care in starea de urgenta este al doilea om in stat dupa presedintele Romaniei, decide gradual masurile. Noi facem propuneri".