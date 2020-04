Spitalul Municipal din Timisoara a fost amendat cu 10.000 de lei

LIVE

"In urma controalelor efectuate de catre inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica la nivelul unitatilor sanitare cu paturi, s-a constatat nerespectarea masurilor impuse in situatii epidemiologice deosebite, in unele cazuri, motiv pentru care s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 lei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.In acelasi sens, se continua si azi verificarile la Spitalul Municipal, unde o echipa de inspectori din cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica efectueaza controlul specific, pentru a supraveghea respectarea masurilor impuse", se arata in comunicat.De asemenea, sase cadre medicale din cele 24 depistate infectate in Timis au fost externate si sunt vindecate."La nivelul judetului Timis, din cele 24 de cadre medicale confirmate pozitiv, au fost externate 6 persoane vindecate si se mai afla internate pentru tratament 18 cadre medicale. In acelasi timp, au fost identificati contactii directi ai acestor persoane si a fost dispusa masura izolarii la domiciliu, urmand sa fie testate persoanele simptomatice, acolo unde este cazul", mai arata DSP Timis.In judetul Timis au fost confirmate, pana acum, 300 de cazuri de coronavirus si au fost 176 de persoane declarate vindecate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.