Spitalul ROL II va fi gata in scurt timp. Azi vin materiale sanitare din Turcia si Germania

MapN a transmis ca in prezent sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicati peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numara operationalizarea, din punct de vedere administrativ, a formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni , asigurarea unei retele de calculatoare pentru Ministerul Sanatatii si realizarea unor actiuni de triaj epidemiologic."Amenajarile interioare ale corturilor si saloanelor de specialitate ale formatiunii medicale ROL 2 vor fi finalizate in cursul zilei de astazi, 23 martie, urmand ca, in cel mai scurt timp, sa fie bransata la utilitati.Din punct de vedere medical, spitalul ROL 2 va fi functional dupa instalarea aparaturii medicale si parcurgerea etapelor de autorizare si acreditare. Totodata, in garnizoanele din tara, institutiile medicale militare functioneaza la capacitate maxima", se arata in comunicatul institutiei.Ministerul precizeaza ca luni doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor aduce in Romania echipamente de protectie medicala din Germania (cu o aeronava C-130 Hercules) si Turcia (cu o aeronava C-27 J Spartan).A.G.