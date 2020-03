Stare de alarma in Spania: Guvernul preia controlul fortelor de politie regionale si locale si va avea liste ale Fortelor Armate

Ziare.

Guvernul spaniol impune o carantina cvasitotala, noteaza la randul sau AFP, care precizeaza ca spaniolii isi vor putea parasi locuintele doar pentru a se duce la munca sau pentru a face cumparaturi de prima necesitate.In plus, executivul va prelua controlul tuturor resurselor sanitare din tara si va fi "autoritatea competenta" in intreaga Spanie, a anuntat premierul Pedro Sanchez, intr-o conferinta de presa desfasurata dupa consiliul de ministri in care au fost adoptate o serie de decizii drastice.Astfel, guvernul spaniol a restrans libertatea de miscare in intreaga tara, cu exceptia motivelor exceptionale. Masurile, cele mai drastice aprobate de guvernul spaniol in decenii, includ inchiderea scolilor la nivel national incepand cu aceasta sambata, precum si a centrelor comerciale neesentiale, a centrelor sportive si culturale. Transportul feroviar pe distante medii va fi redus.Guvernul de la Madrid a luat totodata masuri pentru garantarea aprovizionarii cu alimente si produse esentiale, furnizarea de electricitate, precum si transportul de marfuri, indeosebi cel necesar pentru aprovizionarea populatiei."Intram intr-o noua faza" a luptei impotriva COVID-19 si "nu ne va tremura mana", a insistat seful guvernului spaniol, care a recunoscut totodata ca impactul economic al pandemiei "va fi mare". ''Trebuie sa fim cu totii uniti'', a declarat Sanchez, citat de Reuters. "Masurile pe care le vom adopta sunt drastice si vor avea consecinte", a insistat el, potrivit El Pais.