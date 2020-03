Stare de urgenta decretata in Romania: Ce se schimba imediat pentru tine

Pe durata starii de urgenta, cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant se suspenda

Astfel, incepand de astazi, 16 martie, zi in care decretul a fost publicat in Monitorul Oficial, intra in vigoare, temporar, timp de 30 de zile, o serie de modificari referitoare la atributiile sau subordonarea unor institutii publice unele fata de celelalte, cum ar fi trecerea Serviciilor de ambulanta in subordinea IGSU sau a Politiei Locale la MAI, dar nu numai.Pe de alta parte, Guvernul va adopta in perioada urmatoare o serie de masuri cu caracter economic si financiar, pentru sustinerea firmelor si a angajatilor, astfel incat sa se treaca cu bine peste aceasta criza.De asemenea, o parte dintre masurile exceptionale prevazute in decret nu intra in vigoare automat, ci ulterior, daca va fi cazul, decizia urmand sa apartina si sa fie anuntata public de Ministerul de Interne, in functie de cum evolueaza epidemia. Este vorba despre masuri precum plafonarea unor preturi la medicamente sau alimente de stricta necesitate, rechizitionarea unor stocuri sau interzicerea circulatiei in anumite zone, precum si inchiderea frontierelor.In acelasi timp, alte cateva masuriasupra cetatenilor, cum ar fi:- Institutiile din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.- In structurile Ministerului Afacerilor Interne, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual necesare.- Prelungirea aplicabilitatii actelor normative, cu valabilitate pana la data de 31 martie 2020, privindin cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, programe nationale de sanatate - preventive si curative, pe perioada starii de urgenta, cu modificarea prevederilor, in caz de necesitate, dupa cum urmeaza:a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS);b) serviciile medicale si medicamentele pot fi acordate si validate si fara semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate si fara termen de raportare in 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor;(...)e) prescrierea de medicamente de catre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restrictionate din Lista de medicamente, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacientii cronici.pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.- (1) Prin ordin al ministrului Sanatatii se stabilesc masurile de, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.- (1) Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei si al ministrului transporturilor, dupa caz.(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la oin cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ- teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta,- Se mentinepe perioada starii de urgenta.- Pe perioada starii de urgentain unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.- Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie, in situatia pierderii locului de munca, ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.- Cererile pentru acordareapot fi depuse inclusiv pe cale electronica.- Certificatele de incadrare a copilului intr-uneliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.- Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masuri pentru organizarea activitatii, astfel incat, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.- (1) La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor, precum si satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.In aplicarea alin. (1), autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueazain scopul rezolvarii problemelor materiale de orice natura si asigurarea fortei de munca.Cateva articole sunt dedicate in mod special celor care raspandesc informatii false. Prin urmare, aveti grija ce postati sau distribuiti pe retelele de socializare.- (...)(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveazacu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,si sa informeze utilizatorii.(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de acu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.