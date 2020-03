Stare de urgenta in Palestina din cauza coronavirusului

Ziare.

Decretul a fost anuntat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la cateva ore dupa ce oficialii au inchis Biserica Nasterii din Betleem, locul in care, potrivit traditiei crestine, s-a nascut Iisus, si au interzis prezenta turistilor straini in hotelurile din Cisiordania."Am decis sa declaram o stare de urgenta in toate zonele palestiniene pentru a face fata pericolului coronavirusului si a impiedica raspandirea acestuia", a spus Shtayyeh, citind din decret.Shtayyeh a declarat ca Abbas i-a acordat autoritate deplina de a supraveghea punerea in aplicare a decretului si ca, in consecinta, a decis sa inchida toate scolile, colegiile si gradinitele si sa anuleze rezervarile facute de turisti straini.