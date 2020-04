Starea de sanatate a IPS Pimen este "ameliorata", anunta purtatorul de cuvant al BOR

Ziare.

Intr-o emisiune la Realitatea TV, Vasile Banescu a precizat ca starea de sanatate a IPS Pimen "este una fragila, fireste, tinand cont de varsta venerabila pe care o are", dar a subliniat ca ea este "progresiv ameliorata".. Dincolo de aparenta infatisare firava cred ca se ascunde un om calit in zona ascetica si a rugaciunii. Acest lucru il ajuta acum", a adaugat purtatorul de cuvant al BOR, precizand totodata ca IPS Pimen se afla nu doar in mana medicilor, ci si "in mana ocrotitoare a lui Dumnezeu".In varsta de 90 de ani, arhiepiscopul Pimen al Sucevei si Radautilor a fost confirmat cu noul coronavirus si a fost adus, luni, 20 aprilie, la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, cu un elicopter, impreuna cu un alt bolnav grav, care a decedat sambata, conform jurnalistilor de la Ziar de Suceava C.B.