Starea de urgenta si Biserica: Slujbe doar online si botezuri, nunti si inmormantari cu maxim 8 persoane

"Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la domiciliul acestora", se arata in actul normativ, potrivit oficialilor.Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Marcel Vela a spus ca publicarea in MOf se va intampla in cursul zilei de 22 martie.