Statele cele mai afectate de coronavirus proportional cu populatia. Italia nu e in top

LIVE

Ziare.

com

au aproape 28 de mii de cazuri de infectare, ceea ce inseamna 464 de cazuri la un milion de locuitori.O alta tara europeana, insa,, are 199 de cazuri anuntate pana marti, avand o populatie totala de 364 de mii de oameni, ceea ce inseamna 546 de cazuri la un milion de locuitori.are o situatie si mai dramatica, inregistrand 109 cazuri la o populatie de doar 33 de mii de locuitori, deci peste 3 cazuri la o mie de cetateni. E drept ca tara se afla in intregime in Italia.Nu in ultimul rand,, teritoriu autonom danez aflat in Atlanticul de Nord, intre Scotia si Islanda, are 47 de cazuri la o populatie de 51 de mii de locuitori, adica aproape un caz la o mie de oameni. Doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate acolo 29 de noi infectari.Alte tari europene foarte afectate raportat la numarul locuitorilor sunt, cu o medie de 272, 250, respectiv 212 cazuri la un milion de locuitori., cu 184 de persoane infectate, are o medie de aproape 10 cazuri la un milion de locuitori.Citeste si Pandemia inchide granitele si baga lumea in carantina: Ce masuri a luat fiecare stat pentru a opri raspandirea COVID-19