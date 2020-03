Statele Unite au aprobat primul test de diagnosticare rapida pentru COVID-19, cu rezultat in 45 de minute

Ziare.

com

Testul, numit SAR-CoV-2 Xpert Xpress, este destinat sa fie administrat pacientilor din punctele de ingrijire si poate detecta virusul care provoaca boala COVID-19 in 45 de minute, fiind cel mai rapid test care poate face acest lucru, potrivit unui comunicat al companiei.In timp ce majoritatea testelor au nevoie de zile pentru aflarea rezultatului, Cepheid a explicat ca in acest caz este nevoie de minute pentru a pregati mostra de la pacient si de aproximativ 45 de minute pentru a produce rezultatul, arata site-ul Cepheid."In aceasta perioada de cerere crescuta de servicii pentru spitale, medicii au nevoie urgenta de teste de diagnosticare la cerere, pentru gestionarea in timp real a pacientilor care sunt evaluati pentru a fi internati in spitale", a afirmat dr. David Persing, director pentru medicina si tehnologie la Cepheid."Un test corect efectuat aproape de pacient poate fi transformator si poate ajuta la atenuarea presiunii exercitata de epidemia de Covid-19 asupra unitatilor medicale care au nevoie sa aloce corespunzator resursele de izolare respiratorie", adaugat Persing.Cepheid se va folosi de sistemul sau GeneXpert System pentru efectuarea testelor, dintre care exista peste 23.000 de la nivel mondial si 5.000 in Statele Unite, a precizat comunicatul.GeneXpert Systems "nu necesita ca utilizatorii sa aiba o pregatire speciala pentru a efectua testarea", a adaugat presedintele Cepheid, Warren Kocmond.Potrivit CNBC, testele vor incepe sa fie livrate saptamana viitoare, iar produsul va putea fi utilizat de la sfarsitul lunii martie.Pana pe 21 martie, in Statele Unite au fost confirmate cel putin 21.000 de cazuri de coronavirus si 267 de decese.Presedintele Donald Trump a declarat stare de urgenta nationala in Statele Unite pe 13 martie, in contextul cresterii numarului de cazuri. Cu toate acestea, numarul cazurilor nu este cunoscut, in mare parte din cauza lipsei kiturilor de testare.Epidemiologii au spus ca americanii trebuie sa inceapa sa practice distantarea sociala, adica sa stea in case cat mai mult posibil, sa pastreze o distanta de circa 2 metri unii de altii si sa mentina o igiena stricta, pentru a limita riscul ca persoane asimptomatice sa raspandeasca virusul.