Statele Unite au de ales: Dieta fara carne sau redeschiderea abatoarelor, cu risc de noi focare de COVID-19?

Declaratia ii apartine lui John Tyson. Acesta este presedintele consiliului de administratie al Tyson Foods, companie de procesare a carnii care are peste 100.000 de salariati. Marile sale centre de productie sunt in Iowa si in Indiana, potrivit CNN Abatoarele s-au inchis la presiunea publica. Inclusiv la presiunile presei, care a vorbit cu salariati din Iowa nemultumiti ca - sustineau ei - in abator erau imposibil de respectat masurile de distantare sociala.Oricum, activitatea acolo era ingreunata de faptul ca nu mai putin de 2.800 de salariati era bolnavi si nu veneau la serviciu, iar autoritatile spuneau ca 182 de cazuri de COVID-19 proveneau de la abator. Asta insemna ca unitatea de productie era principalul focar din tara.In cele din urma, conducerea grupului Tyson Foods a decis sa intrerupa activitatea si sa testeze toti salariatii pentru COVID-19.Acum, insa, Tyson Foods sustine ca ar fi bine ca activitatea sa se reia cat de curand. In caz contrar, lantul alimentar se va rupe. Fermierii deja nu prea mai au unde sa isi vanda animalele si pasarile pe care le cresc. Iar in curand, aceste disfunctii ale sistemului se vor resimti la raft. Adica americanul venit la magazin nu va mai gasi carne, din cauza ca aceasta nu mai are cum sa ajunga din ferma in comert.De fapt, nu atat faptul ca Tyson Foods a inchis abatoarele creeaza o problema, ci faptul ca si alti doi mari procesatori din SUA se afla in aceeasi situatie. Este vorba despre Smithfield Foods din Dakota de Sud si si JBS pork din Minnesota.Acesti producatori, impreuna, asigura 15% din carnea de porc din tara.Administratia americana este pusa, insa, in fata unei decizii dificile. Daca nu permite redeschiderea activitatii, intr-adevar ar putea aparea probleme de alimentare cu carne a populatiei.In schimb, daca permite reluarea activitatii, numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea creste. Iar SUA este deja cea mai afectata tara din lume, cu aproape un milion de imbolnaviri si peste 55.000 de decese