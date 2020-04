Statele Unite, cel mai afectate de pandemie: Numarul infectarilor creste de la o zi la alta, peste 20.600 de americani au murit

Ziare.

Universitatea din Baltimore anuntase, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.920 de decese, o usoara scadere fata de vineri, cand au fost 2.108.Cu toate acestea, Statele Unite raman cel mai afectate din cauza pandemiei de Covid-19. Pana acum, nu mai putin de 529.951 de americani au fost diagnisticati cu boala. Si 20.608 dintre ei au murit, se poate vedea pe harta care ilustreaza situatia in timp real, realizata de Universitatea Johns Hopkins. La acest moment, mai mult de un sfert din cazurile oficial declarate in lume sunt in America, potrivit datelor prezentate de Johns Hopkins, actualizate continuu.Inca de la mijlocul saptamanii precedente se inregistrau mai mult de 1.000 de noi decese zilnic, in pofida masurilor de izolare care au fost introduse treptat in diverse state.Statul New York constituie de departe principalul focar al pandemiei americane, cu peste 7.000 de morti. Acolo s-a inregistrat o noua crestere record a numarului de decese raportate, de joi spre vineri (+799), iar numarul noilor spitalizari nu a fost niciodata atat de scazut, a afirmat joi guvernatorul Andrew Cuomo.