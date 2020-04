Statistica la COVID-19: Care sunt zonele rosii si judetele unde s-au inregistrat mai putin de 15 cazuri

Suceava - 1.487

Mun. Bucuresti - 659

Timis - 252

Hunedoara - 212

Neamt - 202

Buzau - 13

Olt - 12

Salaj - 12

Tulcea - 11

Valcea - 11

Gorj - 9

Harghita - 4

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, de la inceputul epidemiei in tara noastra si pana joi la pranz au fost confirmate in total. La ATI, in acest moment, sunt internati 178 de pacienti, transmite Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat remis Ziare.com.Potrivit raportarii oficiale, judetele cude COVID-19 confirmate sunt:La polul opus, cu cele mai putine cazuri inregistrate oficial, se afla judetele:C.B.