STB isi inchide mai multe chioscuri de bilete, din cauza coronaviruslui. Iata care raman deschise si ce program vor avea

LIVE

Ziare.

com

Motivele inchiderii chioscurilor tin de "protejare atat a calatorilor, cat si a angajatilor, ramanand la dispozitia publicului doar 60 de centre, cu orar de functionare intre orele 6.00-20.00 in timpul saptamanii si intre orele 8.00-15.00 in weekend", a transmis STB SA.Potrivit informatiilor STB "vor continua sa functioneze centrele din zonele cele mai tranzitate de public, precum si cele din punctele esentiale ale orasului, precum Gara de Nord si Aeroportul Otopeni.Majoritatea punctelor de vanzare ce raman deschise incepand de luni sunt cele de emitere si reincarcare carduri (49), de unde se pot procura toate titlurile de calatorie, inclusiv abonamente cu pret intreg si redus, cu inregistrarea imediata in sistem, iar 11 centre vor fi de tip offline, care pot emite doar carduri de transport nenominale sau pot reincarca pe orice tip de card orice titlu de calatorie, dar fara pret redus".Iata care este, potrivit STB SA, lista centrelor de plata care vor mai fi deschide de luni, 23 martie, cu program limitat:STB nu a mentionat cate chioscuri inchide, de fapt. In schimb, potrivit celui mai recent raport de activitate publicat se Societate, in Bucuresti erau inca din 2018 100 de centre de emitere si reincarcare a cardurilor.