Stephen Hawking a prezis in 2001 ca un virus va decima omenirea pana la sfarsitul mileniului

Ziare.

com

Raspandirea noului virus a luat prin surprindere autoritatile chineze la fel ca pe restul lumii, desi in urma cu aproape 20 de ani, Stephen Hawking a prezis deja ca un virus va distruge specia umana.Rasa umana va disparea inainte de sfarsitul acestui mileniu, probabil din cauza unui virus si nu a unei bombe atomice, daca nu vor fi infiintate colonii umane in spatiul cosmic, considera astronomul britanic, conform stirii transmise si de Agerpres la 16 octombrie 2001. Acesta se declara foarte preocupat de armele biologice si nu de cele nucleare care necesita instalatii vaste, in timp ce ingineria genetica se poate face intr-un laborator micut. 'Pericolul este ca putem crea, accidental sau voluntar, un virus care va distruge rasa umana' pana la sfarsitul acestui mileniu, singura solutie fiind colonizarea spatiului cosmic, afirma atunci intr-un interviu astronomul britanic, autorul cartii ''O scurta istorie a timpului''.Stephen Hawking, care a fost profesor de matematica la Universitatea din Cambridge, a murit in 2018 la 76 de ani si, chiar daca in timpul vietii a suferit de o maladie neuronala motorie, care l-a tintuit in scaunul cu rotile si nu putea vorbi fara ajutorul unui sintetizator, nu s-a oprit din activitatea imensa in domeniul cercetarii.El a trecut pe lista pericolelor care planeaza asupra omenirii si agresivitatea umana. "Daca masinile viitorului nu ne vor ucide, atunci o vom face noi folosindu-ne de ele", a spus el, pledand pentru empatie, acel sentiment care "ne aduce impreuna intr-o stare pasnica si plina de dragoste".In ultima sa carte, "Brief Answers To The Big Questions" (Raspunsuri sumare la intrebarile importante, 2018), Hawking sugereaza si faptul ca Pamantul se va cufunda in intuneric dupa ce stelele vor ramane fara energie.Profesorul de la Cambridge a incurajat mereu industria spatiala sa continue dezvoltarea si explorarea cosmosului, pentru ca specia noastra sa aiba sanse de supravietuire pe alte planete.