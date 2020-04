Strainii ramasi fara loc de munca pot sta in Romania pentru a gasi un alt angajator

LIVE

"Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza angajatorii si beneficiarii prestarii de servicii ca obligatiile ce le revin, in conformitate cu art. 34 din OG nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor in Romania, se mentin in perioada starii de urgenta. De asemenea, cetatenii straini carora le-au incetat contractele de munca au posibilitatea de a ramane pe teritoriul tarii noastre in vederea identificarii unui nou angajator si pot beneficia de masuri de protectie sociala in conditiile legii", se precizeaza intr-un comunicat al IGI.Potrivit sursei citate, angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii care are incadrat in munca sau detasat un cetatean strain din categoria celor care nu necesita obtinerea avizului de munca, are obligatia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in cel mult 10 zile de la data inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre categoriile prevazute de lege.De asemenea, precizeaza IGI, orice modificare sau incetare a contractului individual de munca incheiat cu cetateanul strain ori, dupa caz, incetarea detasarii acestuia va fi comunicata atat de catre angajator, cat si de catre persoana angajata in termenul legal de 10 zile.Avand in vedere masurile de prevenire si limitare a raspandirii infectarii cu coronavirus (COVID-19), IGI recomanda ca transmiterea documentelor in cauza sa se realizeze prin mijloacele electronice de comunicare la distanta. In acest sens, pot fi utilizate corespondenta postala, faxul sau adresa de e-mail a structurii competenta teritorial, consultand site-ul."Potrivit legislatiei in vigoare, in situatia in care raportul de munca al cetateanului strain inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care au fost eliberate documentele de sedere, acesta are posibilitatea de a ramane pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de cel mult 90 de zile, in vederea identificarii unui nou angajator si poate beneficia de masuri de indemnizatie de somaj din partea statului, in conditiile Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca", se mai arata in comunicat.Totodata, Inspectoratul mentioneaza ca angajatii pot beneficia de indemnizatia de somaj tehnic.