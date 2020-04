Stransul mainilor ar putea deveni istorie: Este o arma biologica

Ziare.

, ca sa fiu sincer", spunea recent Anthony Fauci, seful institutului national pentru boli infectioase din SUA, iar cel putin pentru moment sfatul sau se aplica automat la scara mondiala. Ramane de vazut pana cand si care vor fi implicatiile, arata BBC Cercetatorii arata ca gestul vine din antichitate, cand barbatii isi intindeau mana dreapta goala, pentru a demonstra ca nu sunt inarmati, deci vin cu ganduri bune. Dar iata ca intre timp stiinta a demonstrat ca palma intinsa nu este nici goala si nici "neinarmata"."Atunci cand iti intinzi mana e", spune Gregory Poland, expert al uneia dintre cele mai mari institutii de cercetare medicala din SUA. El crede ca stransul mainilor reprezinta ", care nu-si are locul intr-o cultura care crede in".Este, ca forma de salut prietenesc, care se afla de asemenea sub interdictie in aceste zile, iar autoritatile din Franta au avertizat in mod deosebit populatia sa se abtina de la acest gest.Acesta a fost de altfel eliminat pentru prima data din viata sociala tot de francezi, in secolul al XIV-lea, pentru a opri raspandirea altei pandemii:(ciuma bubonica). Abia in ultimele decenii a revenit in actualitate, dupa cum arata The Washington Post In mod oficial, pana acumdin cauza noului coronavirus, iar cifrele reale ar putea fi mult mai mari si inca nu se intrevede o rezolvare. Aproape intreaga planeta este in izolare, iareste noua norma, singura masura eficienta pentru a opri raspandirea virusului.Chiar daca ne-am obisnuit de mii de ani sa dam mana, ca gest de incredere recunoscut la nivel planetar, in viata de zi cu zi, in politica sau afaceri, unde partenerii bat palma, iata ca pentru a merge mai departe va fi nevoie sa renuntam la acest obicei.Ne vom adapta? Cercetatorii raspund ca da. Daca astfel ne vom asigura supravietuirea, civilizatia umana se va adapta cu siguranta, ca intotdeauna.