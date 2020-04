Streinu-Cercel avertizeaza ca abia la jumatatea lunii iulie ne vom relua viata fara restrictii. Pandemia ca un dromader

Ziare.

"Daca stam potoliti in aceste patru-cinci zile, estimez ca undeva la jumatatea lunii iulie. (...) Daca nu stam potoliti, atunci se va intinde problema asta si pana la anul nu mai iesim", a avertizat prof. univ. Streinu-Cercel, joi seara, la B1 TV.Pe de alta parte, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, tot joi, ca varful epidemiei de coronavirus a fost atins deja daca lumea nu se vede de Paste, adaugand ca romanii ar putea sa se intoarca la serviciu, progresiv, dupa 15 mai. Dupa luna octombrie este de asteptat un al doilea val de imbolnaviri de COVID-19, Streinu-Cercel mentionand ca evolutia pandemiei are o forma grafica similara cu cea a unui dromader."Evolutia in dromader inseamna ca acum noi vedem capul camilei. Urmeaza o perioada de acalmie, care va fi luna iulie-august, dupa care din septembrie-octombrie incolo va aparea cocoasa camilei. Daca va uitati si pe ceea ce spun si alte tari - China, de exemplu, care a inceput sa se confrunte cu un al doilea val, de data asta de import de cazuri, lucrurile se complica si mai mult pentru ca va fi un loc de unde vom reinsamanta, la nivel planetar, circulatia virusului", a punctat prof. univ. Streinu-Cercel.El a criticat decizia autoritatilor de a permite accesul cetatenilor in piete, in preajma sarbatorilor pascale, apreciind ca s-a facut o greseala."Din pacate, a fost o eroare si speram sa nu platim aceasta eroare foarte scump", a aratat acesta, reiterand importanta distantarii sociale in prevenirea raspandirii virusului.