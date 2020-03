Streinu-Cercel da detalii despre cum se va face testarea in Bucuresti: Italia nu a actionat cum vrem noi sa actionam

LIVE

"Italia nu a actionat cum vrem noi sa actionam si acesta este rezultatul. Trebuie sa invatam. In pandemie nimeni nu stie cum vor evolua lucrurile. (...) 80% dintre forme sunt usoare si se consuma la domiciliu, dar inseamna ca ii infeceaza pe cei din jur", a spus Strinu-Cercel intr-o intervenite LIVE pe pagina de Facebook a primarului general Gabriela Firea.Medicul a informat ca populatia Capitalei va fi impartita pe categorii de varsta dupa cum urmeaza:0-19 ani20-44 ani45-64 ani65-79aniPeste 80 ani.Potrivit unei informari a Primariei Capitalei, de luni ar urma sa inceapa testarea pentru coronavirus a bucurestenilor.Streinu-Cercel a mai explicat ca vor exista doua tipuri de teste. "Unul rapid, care ne trebuie pentru a vedea cate persoane au trecut deja prin infectie. Si unul rapid, dar stringent care sa ne spuna prezenta in circulatie a virusului. (...) Nu vom mai duce oamenii de colo colo ci ii vom trata la domiciliu ca sa inchidem focarele unde exista", a spus el.Acesta a explicat modul in care se vor desfasura aceste testari, dupa ce mai multe persoane au transmis ca nu vor primi medicii in locuinte.Presedintele scarii se va pune de acord si va anunta la ora x coboara familia x. Aceste teste se fac, timpul este de 15 minute, in 20-30 de minute noi vom putea avea rezultatul si il vom da persoanei prin sms", a punctat el.Doctorul a precizat si ce se intampla in cazul in care o persoana este depistata pozitiv:"Stim cum trebuie sa actionam daca gasim o persoana pe scara, toata scara va intra in carantina. Vor fi asistati pentru a le crea gradul de confort psihic si sa fim convinsi ca nu se va mai transmite. Scarile vor fi decontaminate", a punctat el.Medicul a precizat ca virusul nu se transmite prin intepatura sau muscatura de insecte, aceasta fiind o intrebare a multor persoane in contextul incalzirii vremeii."Clorul este cel care inactiveaza acest virus. Unde este curatenie nu este virus. Virusul sta pe jos pe clante pe geamuri (...)Nu se transmite prin intepaturi, dar se ia si din locuri care sunt contaminate ceea ce inseamna ca va trebui sa spalati foarte des pe maini cu apa si sapun, pe fata cu apa si sapun si in nas cu apa, fara sapun", a mai spus Streinu-Cercel.Amintim ca Victor Costache a anuntat ca urmeaza sa fie testati toti locuitorii din Bucuresti, anunt ce a starnit diverse reactii in opinia publica. Ludovic Orban a anuntat, joi dimineata, ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a dat demisia, precizand ca decizia a fost luata "din motive personale si profesionale". In locul sau, Orban l-a nominalizat pe Nelu Tataru, secretar de stat, iar la amiaza Iohannis a semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatatii. Iata cine este Nelu Tataru