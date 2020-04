Streinu Cercel, dupa ce a fost demis: Modul cum a fost discutat documentul este exemplu de fake news

Ziare.

"In ultimele zile, am fost intrebat de ce nu reactionez, in contextul in care am fost tinta unor atacuri fara precedent, urmare a interpretarii eronate si tendentioase a documentului intitulat 'Programul Vacanta Mare de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19'. Pentru ca situatia continua sa fie prezentata distorsionat, fac urmatoarele precizari.Acesta a fost un document de lucru elaborat la inceputul pandemiei ca o propunere de interventie de sanatate publica adresata tuturor categoriilor la risc si a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel ca este cu atat mai suprinzatoare aparitia sa in spatiul public la acest moment, cand, data fiind evolutia epidemiei, propunerile cuprinse in document in mod evident nu mai sunt de actualitate", scrie prof. dr. Streinu-Cercel.Seful Institutului "Matei Bals" spune ca majoritatea materialelor aparute in presa pe aceasta tema ofera o interpretare "distorsionata si malitioasa" a masurilor propuse in draft-ul respectiv."De exemplu, mesajul din presa legat de 'carantinarea fortata' a persoanelor varstnice, este profund eronat. Conceptul din materialul original specifica recomandarea ca varstnicii sa fie protejati prin izolarea la domiciliu singuri sau cu persoane de aceeasi varsta: 'indiferent cum se cheama conceptul 'casa' - propria locuinta, locuinta de vara, apartament inchiriat etc., respectiv daca nu au unde - institutionalizati prin rechizitionare de hoteluri etc'. De aici reiese clar ca intentia era de protectie a persoanelor varstnice care au nevoie de aceasta protectie sociala, nicidecum ideile tendentioase aparute recent in presa. Acesta fiind doar un exemplu de interpretare distorsionata a ideilor din acest material", mai spune Streinu Cercel.Potrivit acestuia, "modul in care a fost discutat acest document in spatiul public este un exemplu clar de fake news", deoarece masurile au fost prezentate ca propuneri pentru perioada de relaxare, in conditiile in care, din textul materialului "se poate vedea cat se poate de clar ca el se adresa etapei de trecere de la transmiterea locala spre cea comunitara".Prof. dr. Adrian Streinu Cercel considera ca prezentarea distorsionata a informatiilor a fost facuta cu scopul de a induce panica in populatia cea mai expusa, cu posibile consecinte nefaste in ceea ce priveste aderenta populatiei la masurile intreprinse pana acum."In contextul actual, propagarea unor informatii false cu scopul vadit al dezinformarii populatiei este extrem de periculoasa. Asa cum am mentionat in mai multe randuri, masurile luate pana acum au fost cele mai potrivite pentru tara noastra, iar incercarea de a induce informatii false poate pune in pericol rezultatul eforturilor depuse pana in acest moment.Avand in vedere perioada dificila prin care trecem - pandemia SARS-CoV-2 - reiterez importanta ca in aceste momente eforturile noastre, ale tuturor, sa fie concentrate asupra ingrijirii pacientilor si prevenirii imbolnavirilor", a mai scris medicul in scrisoarea transmisa presei.Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatatii, dupa ce in presa a aparut planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice, a anuntat ministrul Nelu Tataru.