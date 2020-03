Streinu Cercel: Intr-o luna vrem sa aducem un vaccin experimental pentru coronavirus din Marea Britanie. Cand ar putea fi folosit

Tataru: Peste o luna incep testarile pe voluntari, nu vaccinarea populatiei

LIVE

Ziare.

com

"Se testeaza un vaccin deja in SUA si unul in Marea Britanie. Noi avem deja o colaborare in acest sens. Si urmeaza sa incheiem si un protocol de colaborare ca sa punem in practica acest vaccin.El e obtinut prin inginerie genetica (adica nu contine virus in stare latenta -n.red.) De cand se ratifica protocolul stiintific de cercetare, se va putea aduce vaccinul. Si va fi nevoie si de aviz de la Agentia Nationala a Medicamentului.Noi ne gandim ca intr-o luna de zile sa fim in posesia tuturor documentelor pentru a putea face primele evaluari de voluntari pentru vaccinul adus pe relatie cu Marea Britanie", a declarat dr. Streinu Cercel pentru Antena 3 La scurt timp, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a oferit clarificari."Un vaccin se face intre 12 si 18 luni, cu testarile aferente. Noi speram in niste teste care sa apara cel mai devreme in 6 luni. Am vazut ca si China lucreaza, Israel, Franta... Dar trebuie testat acest vaccin. Se face dupa un studiu care sa cuprinda anumite esantioane", a declarat Tataru la B1 Tv.Intrebat, totusi, de ce maganerul Institutului Matei Bals, dr. Steinu Cercel, a declarat ca un vaccin va fi adus in Romania peste doar o luna, Tataru a precizat:"Noi (intr-o luna - n.red.) vom incepe testarile, dar nu vaccinarile.Le vom face (testarile - n.red.) pe voluntari pentru a vedea efectele imunzarii. Testarile se vor face cateva luni pe un esantion respectabil de voluntari. Se urmaresc efectele secundare. Eu raman la cele 4-6 luni (pentru testare - n.red)".Reamintim ca - odata cu declararea pandemiei cauzate de noul coronavirus - mai multe state s-au lansat intr-o cursa contracronometru pentru a descoperi tratamente eficiente si un vaccin pentru imunicarea populatiei la Sars-Covid-2