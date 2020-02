Streinu Cercel: Nu exista semne care sa indice ca tanarul din Gorj cu coronavirus ar putea sa dezvolte boala

Ziare.

"Problema pe care vreau sa o scot din discutie este aceea ca el ar putea sa dezvolte o forma severa. In momentul de fata nu avem elemente care sa ne spuna ca va avea tendinta sa dezvolte boala si de aceea il consideram un purtator si slava Domnului sa nu se transforme in altceva", a afirmat Adrian Streinu Cercel, joi seara, la TVR.Managerul Institutului "Matei Bals" a explicat ca pacientul care este purtator al virusului este izolat intr-un spatiu cu un nivel de biosiguranta 4, unde "nu intra nimic, nu iese nimic"."Tot etajul respectiv are filtre HEPA proprii prin care se ventileaza aerul respirat, nu se intoarce nimic contaminat in camera. Lucram cu masuri maxime de precautie, pentru ca, repet, in momentul in care ai un nou microorganism si nu stii cum se comporta relativ la pacient, evident ca iti iei toate masurile de precautie. Toti fac cam acelasi lucru", a mai spus Adrian Streinu Cercel.El a tinut ca precizeze ca "aceasta persoana care este purtatoare nu are absolut nicio vina", dar si ca situatia trebuie tratata "cu calm".Acesta a mai spus, raspunzand unei intrebari, ca la cei care sunt "cu forme medii spre severe durata poate sa fie peste 3 saptamani spre o luna" si se manifesta cu insuficienta respiratorie, respectiv dificultati de respiratie, si in unele cazuri pacientul trebuie intubat.Raed Arafat a spus ca Europa prezinta un risc scazut - moderat in ceea ce priveste acest virus."Majoritatea cazurilor care vin suspecti sunt, de fapt, in afara definitiei de caz. Sunt reactii care sunt exagerate poate dintr-o teama", a mai spus Arafat.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a afirmat, la randul sau, ca la nivel national sunt cinci centre regionale la Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi si Constanta, unde clinicile de boli infectioase "sunt pregatite" pentru eventuale cazuri de infectare acest virus. Tataru a precizat ca la nivel national sunt peste 2.500 de paturi in spitale sau sectii de boli infectioase, dintre care 92 de terapie intensiva, dar si alte 4.000 de paturi de terapie intensiva."Logistic suntem pregatiti, dar noi speram ca numarul cazurilor si severitatea lor sa nu impuna neaparat aceste conditii", a mai afirmat secretarul de stat Nelu Tataru.